"Плохой день для олигархов". Сенат США принял поправку, позволяющую конфисковывать активы российских бизнесменов для их передачи Украине – CNN

Поправка сенатора-республиканца Линдси Грэма была поддержана большинством сенаторов на заседании, говорится в сообщении CNN.

По словам автора поправки, она позволит министерству юстиции США через государственного секретаря США переводить доходы от арестованных активов российских олигархов или других подсанкционных организаций народу Украины.

Грэм сравнил принятие поправки с "посланием Бога многострадальному народу Украины". По его словам, она принесет облегчение для американских налогоплательщиков. День принятия своей поправки он назвал "плохим днем для олигархов".

Член Палаты представителей и соинициатор законопроекта Том Малиновски отметил в Twitter, что законопроект приняли как поправку к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США.

"Мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: те, кто поддерживает Путина, должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить", – отметил Малиновски.

This was a long and hard effort, which almost foundered, but that's a story for another day.



For now, we have enacted what common sense and justice demand: Putin's enablers should help pay to rebuild the country he's trying to destroy. — Tom Malinowski (@Malinowski) December 22, 2022

Далее поправку вместе с законопроектом о финансировании федерального правительства США должна поддержать Палата представителей. Малиновски полагает, что это может произойти уже 22 декабря.