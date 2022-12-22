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"Плохой день для олигархов". Сенат США принял поправку, позволяющую конфисковывать активы российских бизнесменов для их передачи Украине – CNN

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Сенат США позволил изымать активы российских олигархов в пользу Украины
Сенат США позволил изымать активы российских олигархов в пользу Украины
Фото: EPA

Сенат США 22 декабря принял поправку к законопроекту о финансировании правительства, которая позволяет конфисковывать замороженные активы российских олигархов для передачи Украине, сообщает CNN.

Поправка сенатора-республиканца Линдси Грэма была поддержана большинством сенаторов на заседании, говорится в сообщении CNN.

По словам автора поправки, она позволит министерству юстиции США через государственного секретаря США переводить доходы от арестованных активов российских олигархов или других подсанкционных организаций народу Украины.

Грэм сравнил принятие поправки с "посланием Бога многострадальному народу Украины". По его словам, она принесет облегчение для американских налогоплательщиков. День принятия своей поправки он назвал "плохим днем для олигархов".

Член Палаты представителей и соинициатор законопроекта Том Малиновски отметил в Twitter, что законопроект приняли как поправку к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США.

"Мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: те, кто поддерживает Путина, должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить", – отметил Малиновски.

Далее поправку вместе с законопроектом о финансировании федерального правительства США должна поддержать Палата представителей. Малиновски полагает, что это может произойти уже 22 декабря.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

В сентябре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине замороженных российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

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