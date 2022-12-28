В МВД заявили, что РФ разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал в эфире национального телемарафона 27 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".
"В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак. Из около 30 тыс. обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражено 702 объекта критической инфраструктуры, речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", – сказал он.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские. Кроме того, РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.