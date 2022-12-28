В МВД заявили, что РФ разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал в эфире национального телемарафона 27 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак. Из около 30 тыс. обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражено 702 объекта критической инфраструктуры, речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", – сказал он.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские. Кроме того, РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Украины из реактивных систем залпового огня.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.