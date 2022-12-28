За сутки россияне один раз ударили по Украине ракетами и 33 раза обстреляли из артиллерии – Генштаб

27 декабря армия РФ провела 33 обстрела из реактивных систем залпового огня. Оккупанты продолжают наступать на бахмутском и авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на лиманском направлении, говорится в сообщении.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины", – информирует Генштаб.

Под обстрелы попали Мефедовка, Товстодубово и Волковка в Сумской области, Глубокое, Старица, Огурцово, Волчанск, Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Площанка и Диброва – в Луганской; Ямполевка, Торское, Григорьевка Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавни в Запорожской области.

На херсонском направлении оккупанты били по населенным пунктам вдоль правого берега реки Днепр: в частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и сам город Херсон.