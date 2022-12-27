Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали приблизительно 620 российских захватчиков.
Другие потери противника выглядят так:
Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях, отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.