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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях
Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 103 220 российских оккупантов. Об этом 27 декабря в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали приблизительно 620 российских захватчиков.

Другие потери противника выглядят так:

  • танки – 3016;
  • боевые бронированные машины – 6024 (+7);
  • артиллерийские системы – 1998 (+2);
  • РСЗО – 418;
  • средства ПВО – 212;
  • самолеты – 283;
  • вертолеты – 267;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707;
  • крылатые ракеты – 653;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4652 (+5);
  • специальная техника – 179 (+1).

Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VhDTnxsMxZ1ycSss5DrZTGUReX8csKPBARjLpJ9i68doivDfmec96YjtMJMSwVyJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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