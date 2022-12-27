Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 620 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали приблизительно 620 российских захватчиков.

Другие потери противника выглядят так:

танки – 3016;

боевые бронированные машины – 6024 (+7);

артиллерийские системы – 1998 (+2);

РСЗО – 418;

средства ПВО – 212;

самолеты – 283;

вертолеты – 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707;

крылатые ракеты – 653;

корабли / катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4652 (+5);

специальная техника – 179 (+1).

Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях, отметили в Генштабе.

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