Украинские военные отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по одному району сосредоточения захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.