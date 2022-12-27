Украинские военные отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по одному району сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.

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