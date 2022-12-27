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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов возле восьми населенных пунктов. Об этом 27 декабря в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по одному району сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jZ1A94Ft2d5tPFEXHW7e8cGzFp3vTENksbPP1CNW3hALrN1w9QprQ1DhfLQwTd3Yl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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