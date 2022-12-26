"Немедленно уничтожаются". В ВСУ рассказали о судьбе российских диверсантов, которые пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона

"Да, есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, которые касаются деятельности на островах на реке Днепр вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег", – сказал он.

Ерин добавил, что украинская разведка наблюдает за передвижениями вражеских ДРГ, и по этим группм наносятся, как правило, удары артиллерийскими средствами.

"Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении”, – заверил он.

По словам руководителя объединенного пресс-центра, ВСУ готовы отразить попытки противника перейти на правый берег Днепра в районе Херсона. Ерин рассказал, что в Херсонской области в этих целях создаются минные заграждения, постоянно ведется наблюдение. Кроме того, украинские ракетные войска, артиллерия и авиация "готовы поразить врага в любое время суток", резюмировал Ерин.