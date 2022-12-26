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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Немедленно уничтожаются". В ВСУ рассказали о судьбе российских диверсантов, которые пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) российских оккупационных войск регулярно пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона. Об этом руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны таврийского направления Евгений Ерин рассказал 26 декабря в эфире национального телемарафона, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"Да, есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, которые касаются деятельности на островах на реке Днепр вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег", – сказал он.

Ерин добавил, что украинская разведка наблюдает за передвижениями вражеских ДРГ, и по этим группм наносятся, как правило, удары  артиллерийскими средствами.

"Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении”, – заверил он.

По словам руководителя объединенного пресс-центра, ВСУ готовы отразить попытки противника перейти на правый берег Днепра в районе Херсона. Ерин рассказал, что в Херсонской области в этих целях создаются минные заграждения, постоянно ведется наблюдение. Кроме того, украинские ракетные войска, артиллерия и авиация "готовы поразить врага в любое время суток", резюмировал Ерин.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, диверсанты, диверсия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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