"Немедленно уничтожаются". В ВСУ рассказали о судьбе российских диверсантов, которые пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона

"Да, есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, которые касаются деятельности на островах на реке Днепр вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег", – сказал он.
Ерин добавил, что украинская разведка наблюдает за передвижениями вражеских ДРГ, и по этим группм наносятся, как правило, удары артиллерийскими средствами.
"Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении”, – заверил он.
По словам руководителя объединенного пресс-центра, ВСУ готовы отразить попытки противника перейти на правый берег Днепра в районе Херсона. Ерин рассказал, что в Херсонской области в этих целях создаются минные заграждения, постоянно ведется наблюдение. Кроме того, украинские ракетные войска, артиллерия и авиация "готовы поразить врага в любое время суток", резюмировал Ерин.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.