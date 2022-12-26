"Ситуация безопасности напряженная". Местная власть призывает жителей Херсонcкой области эвакуироваться

"Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся у Днепра. Из-за регулярных атак рашистов там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение", – написал Янушевич.
Лучший вариант обезопасить себя – эвакуироваться в более безопасные регионы, подчеркнул он. Местная власть каждый день организовывает бесплатный автобус, который вывозит людей из Херсона в Одессу через Николаев. Чтобы попасть на него, необходимо оставить заявку через горячую линию ХОВА за номером 0 800 33 09 51 или 091 481 78 45. Также можно написать в Telegram: @khoda_help_bot или @helpingtoleave_bot.
Также есть возможность уехать ежедневным поездом из Херсона в Хмельницкий, рассказал Янушевич. По прибытии в Хмельницкий граждан обеспечивают жильем, а также выдают продовольственный набор и денежную выплату в размере 2 тыс. грн или 3 тыс. грн – для нетрудоспособных граждан.
"Помните, что эвакуация спасает жизнь! Поэтому сделайте верный выбор, сохраните свою жизнь и жизнь своих родных!" – призвал глава ОВА.
На эвакуации настаивают и в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация безопасности в последние дни очень напряженная", – заявили в ведомстве.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.
24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. 16 человек погибли, 64 были ранены, сообщил Янушевич.
В течении 25 декабря оккупанты обстреляли Херсонскую область 33 раза, Херсон – семь раз.