"Ситуация безопасности напряженная". Местная власть призывает жителей Херсонcкой области эвакуироваться

Ситуация безопасности в Херсонской области очень напряженная, заявили в Минреинтеграции Фото: EPA

"Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся у Днепра. Из-за регулярных атак рашистов там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение", – написал Янушевич.

Лучший вариант обезопасить себя – эвакуироваться в более безопасные регионы, подчеркнул он. Местная власть каждый день организовывает бесплатный автобус, который вывозит людей из Херсона в Одессу через Николаев. Чтобы попасть на него, необходимо оставить заявку через горячую линию ХОВА за номером 0 800 33 09 51 или 091 481 78 45. Также можно написать в Telegram: @khoda_help_bot или @helpingtoleave_bot.

Также есть возможность уехать ежедневным поездом из Херсона в Хмельницкий, рассказал Янушевич. По прибытии в Хмельницкий граждан обеспечивают жильем, а также выдают продовольственный набор и денежную выплату в размере 2 тыс. грн или 3 тыс. грн – для нетрудоспособных граждан.

"Помните, что эвакуация спасает жизнь! Поэтому сделайте верный выбор, сохраните свою жизнь и жизнь своих родных!" – призвал глава ОВА.

На эвакуации настаивают и в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация безопасности в последние дни очень напряженная", – заявили в ведомстве.