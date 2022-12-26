Суровикин приказал военным РФ отступить из Херсона, чтобы снизить вероятность успешного контрнаступления ВСУ зимой. Однако прорыв возможен – Financial Times

По данным FT, что Суровикин усилил фронт мобилизованными новобранцами численностью около 300 тыс. военнослужащих, а также организовал "успешное отступление" российских оккупационных войск из Херсона.
Таким образом, отмечает издание, российский командующий постарался обеспечить войскам оккупантов "сильные оборонительные позиции", которые призваны уменьшить шансы на успех украинского зимнего контрнаступления.
Целью зимних наступательных действий ВСУ, по оценке FT, будет "сухопутный мост", проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию со временно оккупированным Крымом.
Украинские войска могут попытаться перерезать российский коридор в Крым. И несмотря на усилия Суровикина по укреплению обороны оккупантов, прорыв ВСУ все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный, пишет издание.
Кроме того, FT, ссылаясь на западного советника по вопросам обороны, сообщает, что боевой дух и решимость украинских защитников "несравненно выше", чем у россиян.
В то же время издание утверждает, что украинские военные "несут высокие потери". Некоторые подразделения, сказано в статье, "страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов".
FT также приводит слова бывшего бригадного генерала британской армии Бена Барри, который считает, что российские танки, беспилотники и большое количество людей "ничего не стоят" в ситуации, если разведка и руководство оккупантов – "неадекватные".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.