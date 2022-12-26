Суровикин приказал военным РФ отступить из Херсона, чтобы снизить вероятность успешного контрнаступления ВСУ зимой. Однако прорыв возможен – Financial Times

Financial Times рассказало о "плане Суровикина" - отступив от Херсона, насытить фронт и не допустить прорыва ВСУ зимой Фото: EPA

По данным FT, что Суровикин усилил фронт мобилизованными новобранцами численностью около 300 тыс. военнослужащих, а также организовал "успешное отступление" российских оккупационных войск из Херсона.

Таким образом, отмечает издание, российский командующий постарался обеспечить войскам оккупантов "сильные оборонительные позиции", которые призваны уменьшить шансы на успех украинского зимнего контрнаступления.

Целью зимних наступательных действий ВСУ, по оценке FT, будет "сухопутный мост", проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию со временно оккупированным Крымом.

Украинские войска могут попытаться перерезать российский коридор в Крым. И несмотря на усилия Суровикина по укреплению обороны оккупантов, прорыв ВСУ все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный, пишет издание.

Кроме того, FT, ссылаясь на западного советника по вопросам обороны, сообщает, что боевой дух и решимость украинских защитников "несравненно выше", чем у россиян.

В то же время издание утверждает, что украинские военные "несут высокие потери". Некоторые подразделения, сказано в статье, "страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов".

FT также приводит слова бывшего бригадного генерала британской армии Бена Барри, который считает, что российские танки, беспилотники и большое количество людей "ничего не стоят" в ситуации, если разведка и руководство оккупантов – "неадекватные".