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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ оценили перспективы наступления оккупантов на запорожском направлении

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Российские войска перебрасывают подкрепление в Запорожскую область, но для наступления этого пока недостаточно, считают в ВСУ
Российские войска перебрасывают подкрепление в Запорожскую область, но для наступления этого пока недостаточно, считают в ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупационные войска перебрасывают личный состав в Бердянск и Мелитополь Запорожской области, однако усиления, достаточного для начала наступления врага на Запорожье, пока не наблюдается. Об этом руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Евгений Ерин рассказал 26 декабря в эфире национального телемарафона, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"В последнее время наблюдалось определенное прибытие вражеских подразделений, но вместе с тем, некоторые подразделения выводились. Значительного усиления на запорожском направлении в целом не наблюдалось, но на определенных участках враг собирает силы, которые можно оценивать как потенциально наступательные", – уточнил глава объединенного пресс-центра.

По информации Ерина, в Бердянске и Мелитополе идет постоянное движение сил противника, вместе с тем, пока конкретного направления или участка для атаки оккупанты, по его оценке, не выбрали.

"Он [противник] время от времени меняет позиции, поэтому что это – демонстрационные силы или просто подготовка к наступлению – пока трудно сказать", – подчеркнул спикер.

Представитель ВСУ пока не видит у российских оккупантов возможности и намерений организовать наступление с целью захвата областного центра – Запорожья.

"Вместе с тем, идут регулярно действия небольших подразделений, диверсионно-разведывательных групп, которые время от времени пытаются проверить нашу оборону на прочность. Но все эти попытки локализуются, противник с потерями отходит или уничтожается", – сказал он.

25 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что через оккупированный Мариупольский район Донецкой области со стороны России прошло большое количество военной техники оккупантов в направлении Бердянска и Мелитополя.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ от 23 декабря, во временно оккупированный Бердянск Запорожской области прибыли около 500 военнослужащих Росгвардии.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

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