В ВСУ оценили перспективы наступления оккупантов на запорожском направлении

"В последнее время наблюдалось определенное прибытие вражеских подразделений, но вместе с тем, некоторые подразделения выводились. Значительного усиления на запорожском направлении в целом не наблюдалось, но на определенных участках враг собирает силы, которые можно оценивать как потенциально наступательные", – уточнил глава объединенного пресс-центра.
По информации Ерина, в Бердянске и Мелитополе идет постоянное движение сил противника, вместе с тем, пока конкретного направления или участка для атаки оккупанты, по его оценке, не выбрали.
"Он [противник] время от времени меняет позиции, поэтому что это – демонстрационные силы или просто подготовка к наступлению – пока трудно сказать", – подчеркнул спикер.
Представитель ВСУ пока не видит у российских оккупантов возможности и намерений организовать наступление с целью захвата областного центра – Запорожья.
"Вместе с тем, идут регулярно действия небольших подразделений, диверсионно-разведывательных групп, которые время от времени пытаются проверить нашу оборону на прочность. Но все эти попытки локализуются, противник с потерями отходит или уничтожается", – сказал он.
25 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что через оккупированный Мариупольский район Донецкой области со стороны России прошло большое количество военной техники оккупантов в направлении Бердянска и Мелитополя.
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ от 23 декабря, во временно оккупированный Бердянск Запорожской области прибыли около 500 военнослужащих Росгвардии.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.