Россия перебрасывает много военной техники в направлении Мелитополя – Андрющенко

Колонны доформировались частично с места базирования в селе Агробаза, где оккупанты находились с момента отступления из Херсона, написал Андрющенко.

По его данным, часть военной техники и живой силы оккупантов, включая части тылового обеспечения, которые базировались в селе Урзуф, была переброшена на Мангуш Донецкой области и включена в состав колонн, сформированных в Мариуполе и Агробазе. Часть живой силы на грузовиках с прицепными пушками малого калибра была перемещена из Урзуфа по дороге под морем в сторону Бердянска.

Андрющенко добавил, что дополнительные подразделения прибыли из России. Расселение произошло в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских.