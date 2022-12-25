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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перебрасывает много военной техники в направлении Мелитополя – Андрющенко

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Россия перебрасывает дополнительные силы на юг Украины
Россия перебрасывает дополнительные силы на юг Украины
Фото: EPA

Через оккупированный Мариупольский район Донецкой области со стороны России прошло большое количество военной техники оккупантов в направлении Бердянска и Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 25 декабря в Telegram.

Колонны доформировались частично с места базирования в селе Агробаза, где оккупанты находились с момента отступления из Херсона, написал Андрющенко.

По его данным, часть военной техники и живой силы оккупантов, включая части тылового обеспечения, которые базировались в селе Урзуф, была переброшена на Мангуш Донецкой области и включена в состав колонн, сформированных в Мариуполе и Агробазе. Часть живой силы на грузовиках с прицепными пушками малого калибра была перемещена из Урзуфа по дороге под морем в сторону Бердянска.

Андрющенко добавил, что дополнительные подразделения прибыли из России. Расселение произошло в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр города Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, Мелитополь, военная техника, Бердянск, война России против Украины, российские оккупанты
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