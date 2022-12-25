Россияне не выпускают украинцев с оккупированных территорий уже 10 дней – мэр Мелитополя

"Рашисты сделали из оккупированных территорий резервацию и удерживают людей в заложниках", – заявил он.
По словам Федорова, в течение всех 10 месяцев войны оккупанты усложняли эвакуацию – искусственно создавали тысячные очереди на блокпостах, ввели систему спецпропусков для проезда, оформление которых в оккупационной комендатуре нужно было ждать до месяца. Месяц назад перестали выпускать мужчин, пригодных к военной службе.
Сейчас они не выпускают даже детей, женщин и пожилых людей. Людям, которые все же пытаются проехать, говорят бросать авто и идти в Запорожье пешком. По словам самих оккупантов, проезд закрыли до 15 января, сообщил Федоров.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и один авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с начала полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля, по данным на 25 декабря, ориентировочно составили около 102 050 человек.