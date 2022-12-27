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27 декабря, 2022
 
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"Меня спрашивали, что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ

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Любка: Честно говоря, я сам в шоке, что получилось купить 100 автомобилей
Любка: Честно говоря, я сам в шоке, что получилось купить 100 автомобилей
Фото: Andriy Lyubka / Facebook

Украинский писатель Андрей Любка передал в поддержку ВСУ 100 автомобилей. Об этом он сообщил 24 декабря в Facebook.

"Честно говоря, я сам в шоке, что получилось купить 100 автомобилей. Я же далекий от техники и авто человек, но так сложилась судьба – и я счастлив, что она так сложилась! Счастлив, потому что могу деятельно и конкретно помогать нашей армии, вместе с вами приближая победу Украины, – написал он. – Вчера меня спрашивали, что будет после 100-й машины? Ответ прост: "Будет 101-я, а потом 102-я и 150-я. А потом будет победа и мир". 

https://www.facebook.com/andriy.lyubka/posts/pfbid02LbBfw4j3HprY6WDTJQE1nXbcsWUVqpE5vWMpNuR2Sv4SaVHpTXiirnMEqKm8UvbUl

Контекст:

В интервью "Украинской правде" Любка рассказал, что деньги на первый автомобиль для ВСУ собрал в апреле 2022 года. Это был Nissan Navara за 9.4 тыс.

Писатель отметил, что все могло бы закончится на одном этом авто, но после того, как он разместил в сети номер карты, его читатели перевели ему сумму, которой хватило на покупку двух автомобилей. А после публикации фото он начал получать сообщения от украинских защитников, которые нуждались в машинах. Любка рассказал, что как правило покупает авто с пробегом в Великобритании.

Теги: автомобили, ВСУ, война России против Украины, Андрей Любка
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