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"Загнал свой голос в ее избирательную урну". Премию "Золотой хрен" получил писатель Любка

Премию "Золотой хрен 2020" за худшее описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы получил писатель Андрей Любка за сцену секса, ставшего метафорической местью всей украинской политике.

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Андрей Любка с победившим романом
Андрей Любка с победившим романом
Фото: Андрій Любка / Facebook

Награду "Золотой хрен", которую вручают за худшее описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы, в 2020 году получил писатель Андрей Любка за роман "МУР". Церемония оглашения победителя транслировалась 22 января на странице премии в Facebook.

Победителем премии стал отрывок из нового романа Любки, выпущенного "Издательством 21" и Meridian Czernowitz. Главный герой произведения, как говорится в аннотации к книге, – молодой украинский поэт, который "просыпается с бодуна и его озаряет гениальная идея: надо жениться, чтобы упорядочить свою жизнь и благодаря этому написать большой украинский роман".

В сцене, которая не только получила приз по мнению жюри, но и завоевала приз читательских симпатий, автор изобразил секс с Миленой, сотрудницей ужгородского штаба местной Демократическо-европейской партии, которая продвигает на выборах мэра контрабандиста, – как метафорическую месть всей украинской политике.

Победивший отрывок. Фото: Андрій Любка / Facebook
Победивший отрывок. Фото: Андрій Любка / Facebook

По мнению самого автора, которое он изложил на своей странице в Facebook, этот фрагмент необходимо прочесть: "людям, когда-то работающим в избирательных штабах (а я проработал долгих шесть лет!), лауреатам Шевченковской премии, владельцам места для захоронения на Байковом кладбище или хотя бы Кальварии, почетным гражданам городов, актерам провинциальных театров".

https://www.facebook.com/andrijlyubka/posts/2744696399174037

Претендентами на "Золотой хрен 2020" также были сцены из произведений Юрия Андруховича "Радіо Ніч", Глеба Гусева "Не святий", Вадима Яковлева "Там, де починається територія", Софии Андрухович "Амадока", Даны Оханской "#КОХАЙТЕ_ся" и Антина Мухарского "Карантин".

Ранее организаторы премии заявляли, что не будут вручать премию за 2020 год, потому что в нем "и так было слишком много плохого".

В 2019 году награду за худшую сексуальную сцену получил Василий Слапчук за "Роман & Роман", в 2018 году – Люко Дашвар за роман "Иніціація", а в 2017 году - Любко Дереш за "Спустошення".

Теги: литература, премия, Андрей Любка, писатель, награда, Золотой хрен
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