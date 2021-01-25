"Загнал свой голос в ее избирательную урну". Премию "Золотой хрен" получил писатель Любка

Премию "Золотой хрен 2020" за худшее описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы получил писатель Андрей Любка за сцену секса, ставшего метафорической местью всей украинской политике.

Награду "Золотой хрен", которую вручают за худшее описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы, в 2020 году получил писатель Андрей Любка за роман "МУР". Церемония оглашения победителя транслировалась 22 января на странице премии в Facebook.

Победителем премии стал отрывок из нового романа Любки, выпущенного "Издательством 21" и Meridian Czernowitz. Главный герой произведения, как говорится в аннотации к книге, – молодой украинский поэт, который "просыпается с бодуна и его озаряет гениальная идея: надо жениться, чтобы упорядочить свою жизнь и благодаря этому написать большой украинский роман".

В сцене, которая не только получила приз по мнению жюри, но и завоевала приз читательских симпатий, автор изобразил секс с Миленой, сотрудницей ужгородского штаба местной Демократическо-европейской партии, которая продвигает на выборах мэра контрабандиста, – как метафорическую месть всей украинской политике.

Победивший отрывок. Фото: Андрій Любка / Facebook

По мнению самого автора, которое он изложил на своей странице в Facebook, этот фрагмент необходимо прочесть: "людям, когда-то работающим в избирательных штабах (а я проработал долгих шесть лет!), лауреатам Шевченковской премии, владельцам места для захоронения на Байковом кладбище или хотя бы Кальварии, почетным гражданам городов, актерам провинциальных театров".

Претендентами на "Золотой хрен 2020" также были сцены из произведений Юрия Андруховича "Радіо Ніч", Глеба Гусева "Не святий", Вадима Яковлева "Там, де починається територія", Софии Андрухович "Амадока", Даны Оханской "#КОХАЙТЕ_ся" и Антина Мухарского "Карантин".

Ранее организаторы премии заявляли, что не будут вручать премию за 2020 год, потому что в нем "и так было слишком много плохого".

В 2019 году награду за худшую сексуальную сцену получил Василий Слапчук за "Роман & Роман", в 2018 году – Люко Дашвар за роман "Иніціація", а в 2017 году - Любко Дереш за "Спустошення".