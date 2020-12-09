В этом году не будут вручать премию за худшее описание секса. Организаторы считают, что в 2020-м и так было слишком много плохого

Организаторы премии за худший секс в литературе ожидают, что в следующем году будет много заявок, так как из-за изоляции появляются новые виды сексуальных практик.

В этом году организаторы премии за худшее описание секса в литературе (Bad Sex in Fiction Award) решили не вручать награду, так как в 2020 году и без этого произошло слишком много плохих вещей. Об этом говорится на сайте премии.

Вместе с тем учредители премии отметили, что отмена награждения в этом году не дает права авторам на написание плохих текстов о сексе.

"Поскольку правила изоляции приводят к появлению все новых видов сексуальных практик, судьи ожидают, что в следующем году будет много заявок. Напоминаем авторам, что киберсекс и другие виды домашних развлечений подпадают под действие этой награды. Сцены, происходящие в полях, парках или задних дворах, или в помещении с открытыми окнами и присутствующими менее шести человек, также не будут освобождены от изучения", – отметил один из судей премии.