Просматривали интимные фото и искали секс-игрушки. Нардепы "Слуги народа" оказались в центре скандала

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк попал в прямой эфир канала "Рада", когда просматривал интимные фото. А его коллега по фракции, по заявлению журналиста Андрея Дзиндзи", во время заседания искала в сети фаллоимитатор. Ее имя журналист не назвал.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк во время заседания парламента просматривал интимные фото. Соответствующее изображение обнародовал у себя в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

Изображения, опубликованные фотографом, являются скриншотами эфира телеканала "Рада". Во время выступления с места одного из парламентариев камера засняла, как нему подошел Петруняк с телефоном в руках – на экране смартфона была обнаженная женщина.

Днем ранее журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в своем Facebook фотографию ноутбука одной из депутаток фракции "Слуга народа", имя которой он не назвал. На снимке видно, что депутатка искала в интернете фаллоимитатор.

Нардепы от фракции "Слуга народа" не впервые оказываются в центре секс-скандалов. Один из самых громких случился в прошлом году, когда издание "Буквы" опубликовало фото нескольких телефонных переписок, которые нардеп Богдан Яременко вел в Верховной Раде. Предположительно, он договаривался с проституткой о встрече. У другой девушки он спрашивал, "сколько денег ей нужно в месяц".