ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Просматривали интимные фото и искали секс-игрушки. Нардепы "Слуги народа" оказались в центре скандала

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк попал в прямой эфир канала "Рада", когда просматривал интимные фото. А его коллега по фракции, по заявлению журналиста Андрея Дзиндзи", во время заседания искала в сети фаллоимитатор. Ее имя журналист не назвал.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На экране смартфона Петруняка (справа) была обнаженная женщина
На экране смартфона Петруняка (справа) была обнаженная женщина
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк во время заседания парламента просматривал интимные фото. Соответствующее изображение обнародовал у себя в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

Изображения, опубликованные фотографом, являются скриншотами эфира телеканала "Рада". Во время выступления с места одного из парламентариев камера засняла, как нему подошел Петруняк с телефоном в руках – на экране смартфона была обнаженная женщина.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/4978811012136478

Днем ранее журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в своем Facebook фотографию ноутбука одной из депутаток фракции "Слуга народа", имя которой он не назвал. На снимке видно, что депутатка искала в интернете фаллоимитатор.

https://www.facebook.com/dzindzia/posts/3510545558982967

Нардепы от фракции "Слуга народа" не впервые оказываются в центре секс-скандалов. Один из самых громких случился в прошлом году, когда издание "Буквы" опубликовало фото нескольких телефонных переписок, которые нардеп Богдан Яременко вел в Верховной Раде. Предположительно, он договаривался с проституткой о встрече. У другой девушки он спрашивал, "сколько денег ей нужно в месяц".

Теги: Верховная Рада, Украина, секс-скандал, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров показал 23-летнюю дочь
Зибров показал 23-летнюю дочь
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS