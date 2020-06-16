В Москве пара занималась сексом на глазах у прохожих

В пресс-службе московского управления МВД заявили, что жалоб на поведение пары, занимающейся сексом на глазах у прохожих, не поступало, сообщает Telegram-канал "Подъем".

В Москве пара на камеру занималась сексом посреди улицы Фото: depositphotos.com

На Хохловской площади в Москве на территории амфитеатра пара занялась сексом на глазах у прохожих, которые в свою очередь снимали процесс на видео. Видеозапись происходящего обнародовал Telegram-канал "Подъем".

В пресс-службе московского управления МВД редакции канала сообщили, что заявлений с жалобами на происходящее от свидетелей оргии не поступало.

После предания ситуации огласке опубликованные в сети ролики были удалены из общего доступа.

На Хохловской площади в Москве расположен амфитеатр, известный среди москвичей под названием "Яма". Это место имеет сомнительную репутацию в городе.