Хржановский: Весь секс в проекте "Дау" был настоящий. Сцены насилия проговаривались

На съемках "Дау" было правило: актер мог посмотреть в камеру и сказать "стоп" в любой момент Фото: DAU / Facebook

Все сексуальные сцены в фильмах проекта "Дау" не были актерской игрой.

"Секс снимался натурально, естественно, а сцены насилия проговаривались. Весь секс у нас настоящий", – рассказал российский режиссер, художественный руководитель центра "Бабий Яр" Илья Хржановский в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Режиссер отметил, что в "Дау" снимали все стороны жизни, и секс – одна из них. В проекте из 700 часов примерно 60 часов сцен сексуального характера и 80 часов – научного.

"Это не было порно, потому что мы как определяем порно? Тем, что это снимается для возбуждения смотрящего. Здесь задача была несколько другая: мы показывали определенную сторону жизни важную – эмоциональной и физиологической жизни человека", – подчеркнул Хржановский.

С актерами проговаривались все сцены.

"Сцены насилия тоже проговаривались, они всегда шли по такой грани, которую определяли сами участники. Это тоже сцены очень специфические и очень сложные по съемкам", – сказал режиссер.

Главное насилие и главные риски для актеров заключались в том, что они шли на эти ситуации психологически, уверен Хржановский.

"На съемках у нас было всегда правило: ты должен был посмотреть в камеру и сказать "стоп", чтобы съемка останавливалась. Это было правило, которое всегда предохраняло, если это пойдет в какую-то не ту сторону", – рассказал он.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Читайте полную версию интервью

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

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