"Секс", "Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?". В Instagram комментируют фото "Мисс Украина 2018" Гузь в бюстгальтере

Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь показала фигуру в нижнем белье.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс мира 2018" Леонила Гузь показала в Instagram, как позировала для фото в белье.

В ролике она запечатлена в комплекте кружевного нижнего белья, а на снимке – в белом бюстье.

"Секс", – прокомментировал dmitrik_rasputin.

"Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?" – спросил yanovychzhenya.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LEONILA GUZ (@leonila.guz) 25 Май 2020 в 9:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @slavinskaya_muah * Публикация от LEONILA GUZ (@leonila.guz) 25 Май 2020 в 4:32 PDT

Финал конкурса "Мисс Украина 2018" состоялся 20 сентября 2018 года, победительницей стала киевлянка Вероника Дидусенко, но ее лишили титула из-за нарушения требований конкурса. По мнению жюри, она скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок. Титул "Мисс Украина 2018" после дисквалификации Вероники Дидусенко передали Леониле Гузь. Ей не удалось войти в топ-30 на "Мисс мира 2018".