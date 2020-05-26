Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
26 мая, 2020
 
Новости

"Секс", "Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?". В Instagram комментируют фото "Мисс Украина 2018" Гузь в бюстгальтере

Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь показала фигуру в нижнем белье.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гузь позировала в неглиже
Гузь позировала в неглиже
Фото: leonila.guz / Instagram

Представительница Украины на конкурсе "Мисс мира 2018" Леонила Гузь показала в Instagram, как позировала для фото в белье.

В ролике она запечатлена в комплекте кружевного нижнего белья, а на снимке – в белом бюстье.

"Секс", – прокомментировал dmitrik_rasputin.

"Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?" – спросил yanovychzhenya.

Финал конкурса "Мисс Украина 2018" состоялся 20 сентября 2018 года, победительницей стала киевлянка Вероника Дидусенко, но ее лишили титула из-за нарушения требований конкурса. По мнению жюри, она скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок. Титул "Мисс Украина 2018" после дисквалификации Вероники Дидусенко передали Леониле Гузь. Ей не удалось войти в топ-30 на "Мисс мира 2018".

Теги: Мисс мира, фигура, Мисс Украина, Леонила Гузь, белье, бюстгальтер, ролик, девушка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS