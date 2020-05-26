"Секс", "Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?". В Instagram комментируют фото "Мисс Украина 2018" Гузь в бюстгальтере

Представительница Украины на конкурсе "Мисс мира 2018" Леонила Гузь показала в Instagram, как позировала для фото в белье.
В ролике она запечатлена в комплекте кружевного нижнего белья, а на снимке – в белом бюстье.
"Секс", – прокомментировал dmitrik_rasputin.
"Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?" – спросил yanovychzhenya.
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Финал конкурса "Мисс Украина 2018" состоялся 20 сентября 2018 года, победительницей стала киевлянка Вероника Дидусенко, но ее лишили титула из-за нарушения требований конкурса. По мнению жюри, она скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок. Титул "Мисс Украина 2018" после дисквалификации Вероники Дидусенко передали Леониле Гузь. Ей не удалось войти в топ-30 на "Мисс мира 2018".