"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом

Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Гузь обнародовала снимок в бюстгальтере без шлеек.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс мира 2018" Леонила Гузь обнародовала в Instagram фото в верхе от купальника – бюстгальтере без шлеек, засветив крупным планом декольте.

"Эх, скоро 21. Не спится. Пытаюсь насладиться последними денечками двадцатки", – написала она.

Финал конкурса "Мисс Украина 2018" состоялся 20 сентября 2018 года, победительницей стала киевлянка Вероника Дидусенко, но ее лишили титула из-за нарушения требований конкурса. По мнению жюри, она скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок.

Гузь не удалось войти в ТОП-30 на "Мисс мира 2018".