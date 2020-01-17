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17 января, 2020
 
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"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом

Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Гузь обнародовала снимок в бюстгальтере без шлеек.

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Гузь: Эх, скоро 21. Не спится. Пытаюсь насладиться последними денечками двадцатки
Гузь: Эх, скоро 21. Не спится. Пытаюсь насладиться последними денечками двадцатки
Фото: leonila.guz / Instagram

Представительница Украины на конкурсе "Мисс мира 2018" Леонила Гузь обнародовала в Instagram фото в верхе от купальника – бюстгальтере без шлеек, засветив крупным планом декольте.

"Эх, скоро 21. Не спится. Пытаюсь насладиться последними денечками двадцатки", – написала она.

Финал конкурса "Мисс Украина 2018" состоялся 20 сентября 2018 года, победительницей стала киевлянка Вероника Дидусенко, но ее лишили титула из-за нарушения требований конкурса. По мнению жюри, она скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок.

Гузь не удалось войти в ТОП-30 на "Мисс мира 2018".

Теги: Мисс мира, Леонила Гузь
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