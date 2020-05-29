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29 мая, 2020
 
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Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины

Отбывающему наказание американскому продюсеру Харви Вайнштейну выдвинуты новые обвинения, среди которых – изнасилование несовершеннолетней актрисы.

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11 марта суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения
11 марта суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения
Фото: ЕРА

Осужденному на 23 года тюремного заключения за изнасилование и домогательства бывшему продюсеру Харви Вайнштейну 28 мая были выдвинуты новые обвинения в четырех изнасилованиях, в том числе несовершеннолетней. Об этом пишет американский еженедельник Variety.

Сообщается, что изнасилования были совершены продюсером в период с 1984-го по 2013 год. В 1994 году жертвой Вайнштейна стала несовершеннолетняя актриса. Издание сообщает, что продюсер угрожал жертве в случае разглашения случившегося разрушить ее карьеру в кино и физически расправиться с близкими.

Не называя имен остальных трех жертв Вайнштейна, Variety сообщает, что одна из них была родом из Эквадора, а изнасилование произошло в отеле в Каннах.

Еще одна жертва экс-продюсера заявила, что он изнасиловал ее в венецианском отеле, куда она пришла на прослушивание.

Четвертая потерпевшая заявила, что познакомилась с Вайнштейном в ресторане Нью-Йорка, а после отправилась с ним в отель на прослушивание.

Среди ответчиков по этому иску названы младший брат продюсера Боб Вайнштейн, а также компании Miramax и Disney, так как они, говорится в статье, "знали или должны были знать, что продюсер имеет склонность к сексуальным домогательствам и будет использовать положение и власть, чтобы заманить истцов и других находящихся в таком же положении начинающих актрис в квартиры, номера, офисы под видом обсуждения деловых возможностей для сексуального домогательства, избиения, нападения".

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

Теги: США, секс-скандал, изнасилование, скандал, сексуальное насилие, педофилия, насилие, Харви Вайнштейн
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