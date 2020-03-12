Осужденный на 23 года Вайнштейн снова госпитализирован с жалобами на боль в сердце

После оглашения судебного приговора экс-продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован в государственный госпиталь Bellevue – осужденный жаловался на боль в области сердца.

Осужденный на 23 года лишения свободы голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн спустя несколько часов после оглашения приговора был доставлен из колонии, расположенной на острове Райкерс, в нью-йоркский государственный госпиталь Bellevue. Об этом агентству Reuters сообщила его официальный представитель Джуда Энгельмайер.

По ее словам, Вайнштейн после оглашения судебного приговора пожаловался на боль в области сердца. Энгельмайер подчеркнула, что не может уточнить, в течение какого времени Вайнштейн пробудет в государственном госпитале.

В начале марта Вайнштейн перенес операцию на сердце – его прооперировали в государственном госпитале Bellevue, установив сердечный стент. После завершения операции экс-продюсера доставили в колонию, расположенную на острове Райкерс.

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера.

Адвокаты просили приговорить его к пяти годам заключения, но судья Джеймс Берк прислушался к доводам прокуроров.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. Они пришли к выводу, что продюсер совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловал другую.

Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

По первому эпизоду ему грозило до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет. В итоге суд приговорил его к 20 годам заключения за нападение на Хейли и к трем годам – за изнасилование Манн.