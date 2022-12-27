ВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области. Противник потерял до 100 военных, среди них 15 ФСБшников

"25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, потери противника составили до 100 военнослужащих погибшими и ранеными. Среди них 15 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)