ВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области. Противник потерял до 100 военных, среди них 15 ФСБшников

"25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, потери противника составили до 100 военнослужащих погибшими и ранеными. Среди них 15 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.