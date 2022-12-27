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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне несут значительные потери в живой силе, но продолжают наступать в районе Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

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Единственное место, где Россия еще пытается наступать, это Бахмут, но безуспешно, отмечали в украинской разведке
Единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно, отмечали в украинской разведке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращают наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Об этом 27 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском направлении под огневое воздействие попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области".

Кроме того, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на лиманском направлении, добавили в Генштабе.

"На лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григоровки Донецкой области", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04pYwrBMoU1vFWvYJhCjhZshg8K6Ygei73uPhy1tf9HTYrwdU4WR6eB6QtYMjD5hgl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Генштаб ВСУ, Лиман, Марьинка, Ямполь, Соледар, Авдеевка, Андреевка, Опытное, Майорск, Григоровка, Водяное, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Нью-Йорк Донецкой области, российские оккупанты, Белогоровка, Часов Яр
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