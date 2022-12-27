Россияне несут значительные потери в живой силе, но продолжают наступать в районе Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

Единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно, отмечали в украинской разведке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 27 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском направлении под огневое воздействие попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области".

Кроме того, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на лиманском направлении, добавили в Генштабе.

"На лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григоровки Донецкой области", – отмечается в сообщении.