Оккупанты совершили обстрелы на девяти направлениях, ВСУ поразили "важный военный объект" россиян – Генштаб

Об этом 27 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"На херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей", – говорится в сообщении.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, склад боеприпасов, а также "другой важный военный объект", добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.
Оккупанты несут значительные потери в Луганской и Донецкой областях, сообщили в Генштабе ВСУ 27 декабря.