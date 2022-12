Оккупанты совершили обстрелы на девяти направлениях, ВСУ поразили "важный военный объект" россиян – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян, склад боеприпасов, отметили в Генштабе

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)