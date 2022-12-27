Оккупанты совершили обстрелы на девяти направлениях, ВСУ поразили "важный военный объект" россиян – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян, склад боеприпасов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 27 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей", – говорится в сообщении.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, склад боеприпасов, а также "другой важный военный объект", добавили в Генштабе.