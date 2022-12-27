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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсон, повреждены предприятие критической инфраструктуры, станция медпомощи, детсад

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Обстрелом повреждены несколько зданий
Обстрелом повреждены несколько зданий
Скриншот: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 27 декабря вновь обстреляли Херсон, повреждены здания, люди не пострадали. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбиты окна не только в здании предприятия, но и в расположенных рядом зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также получил повреждения частный дом", – написал он.  

Чиновник подчеркнул, что люди в этот раз не пострадали, и опубликовал видео последствий обстрела. 

"Вокруг – обломки стекла и российских снарядов", – добавил Янушевич. 

За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области, в том числе нанесли массированный удар по центру Херсона. Оккупанты били по жилым кварталам и домам. В регионе 16 человек погибли, 64 были ранены. 

В последующие дни оккупанты также не прекращали обстреливать Херсонскую область, включая облцентр. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Ярослав Янушевич
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