Оккупанты обстреляли Херсон, повреждены предприятие критической инфраструктуры, станция медпомощи, детсад

"Российские захватчики атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбиты окна не только в здании предприятия, но и в расположенных рядом зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также получил повреждения частный дом", – написал он.
Чиновник подчеркнул, что люди в этот раз не пострадали, и опубликовал видео последствий обстрела.
"Вокруг – обломки стекла и российских снарядов", – добавил Янушевич.
За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области, в том числе нанесли массированный удар по центру Херсона. Оккупанты били по жилым кварталам и домам. В регионе 16 человек погибли, 64 были ранены.
В последующие дни оккупанты также не прекращали обстреливать Херсонскую область, включая облцентр.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.