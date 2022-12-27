Оккупанты обстреляли Херсон, повреждены предприятие критической инфраструктуры, станция медпомощи, детсад

"Российские захватчики атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбиты окна не только в здании предприятия, но и в расположенных рядом зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также получил повреждения частный дом", – написал он.

Чиновник подчеркнул, что люди в этот раз не пострадали, и опубликовал видео последствий обстрела.

"Вокруг – обломки стекла и российских снарядов", – добавил Янушевич.

За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области, в том числе нанесли массированный удар по центру Херсона. Оккупанты били по жилым кварталам и домам. В регионе 16 человек погибли, 64 были ранены.

В последующие дни оккупанты также не прекращали обстреливать Херсонскую область, включая облцентр.