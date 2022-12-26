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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Херсона. 18 раненых находятся в тяжелом состоянии

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Янушевич подчеркнул, что, если бы не усилия херсонских медиков, жертв вражеской атаки было бы больше
Янушевич подчеркнул, что, если бы не усилия херсонских медиков, жертв вражеской атаки было бы больше
Фото: ЕРА

18 человек, которые получили ранения во время обстрела Херсона 24 декабря, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 26 декабря в Telegram заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Он подчеркнул, что атака противника по центру города является террористическим ударом.

"64 херсонца получили ранения, в настоящее время в тяжелом состоянии остается 18 человек. За жизнь каждого из раненых в эту минуту, не покладая рук, борются наши героические медицинские работники", – написал Янушевич.

Он отметил, что в результате обстрела погибли 11 человек. При этом глава ОВА подчеркнул, что, если бы не усилия херсонских медиков, жертв вражеской атаки было бы больше.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

В течении 25 декабря оккупанты обстреляли Херсонскую область 33 раза, Херсон – семь раз. 26 декабря обстрелы продолжились.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, террористы, раненые, жертвы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, медики, Ярослав Янушевич, россияне
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