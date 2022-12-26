Обстрел Херсона. 18 раненых находятся в тяжелом состоянии

Янушевич подчеркнул, что, если бы не усилия херсонских медиков, жертв вражеской атаки было бы больше Фото: ЕРА

Он подчеркнул, что атака противника по центру города является террористическим ударом.

"64 херсонца получили ранения, в настоящее время в тяжелом состоянии остается 18 человек. За жизнь каждого из раненых в эту минуту, не покладая рук, борются наши героические медицинские работники", – написал Янушевич.

Он отметил, что в результате обстрела погибли 11 человек. При этом глава ОВА подчеркнул, что, если бы не усилия херсонских медиков, жертв вражеской атаки было бы больше.

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24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

В течении 25 декабря оккупанты обстреляли Херсонскую область 33 раза, Херсон – семь раз. 26 декабря обстрелы продолжились.