Военное руководство РФ увеличило количество патрулей в Луганской области для задержания и возвращения дезертиров в подразделения оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом 27 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что в связи с большими потерями увеличилось количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций.
"С целью удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба на 27 декабря, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 103 220 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.
21 декабря глава ОВА отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
В оккупационных войсках высокий уровень дезертирства, сообщил российский военнослужащий в перехвате телефонного разговора, который 21 декабря опубликовала украинская разведка.