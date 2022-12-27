Военное руководство РФ увеличило количество патрулей в Луганской области для задержания и возвращения дезертиров в подразделения оккупантов – Генштаб ВСУ

В оккупационных войсках высокий уровень дезертирства, сообщил российский военнослужащий в перехвате телефонного разговора, который 21 декабря опубликовала украинская разведка Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 27 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в связи с большими потерями увеличилось количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций.

"С целью удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба на 27 декабря, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 103 220 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)