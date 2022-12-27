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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Возле Кременной оккупанты гибнут сотнями. Они понимают, что в случае потери города вся их линия обороны в Луганской области будет нарушена

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Гайдай: Оккупационные войска стягивают в Кременную огромное количество резервов и техники
Гайдай: Оккупационные войска стягивают в Кременную огромное количество резервов и техники
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются удержать контроль над Кременной Луганской области, в районе города идут тяжелые бои. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в эфире национального телемарафона, фрагмент которого в Telegram опубликовала Луганская ОВА.

"Оккупационные войска стягивают туда огромное количество резервов и техники. Боевики гибнут там сотнями. Они понимают, что в случае потери Кременной вся линия обороны россиян в Луганской области будет нарушена", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что "успех на этом участке фронта на стороне ВСУ". При этом оккупанты заняли все лесополосы и "все вокруг себя заминировали". Большинство минований происходило дистанционно, поэтому у противника нет даже карты минирований.

Глава ОВА также отметил, что украинские военные сорвали планы захватчиков о контрнаступлении.

"Тяжелая ситуация в Белогоровке. После многочасовых артиллерийских обстрелов по 10–20 оккупантов регулярно пытаются идти там в наступление, но ВСУ отбивают все эти намерения россиян", – резюмировал Гайдай.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

21 декабря глава ОВА отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, минирование, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, Кременная, российские оккупанты, Белогоровка, контрнаступление
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