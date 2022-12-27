Гайдай: Возле Кременной оккупанты гибнут сотнями. Они понимают, что в случае потери города вся их линия обороны в Луганской области будет нарушена

"Оккупационные войска стягивают туда огромное количество резервов и техники. Боевики гибнут там сотнями. Они понимают, что в случае потери Кременной вся линия обороны россиян в Луганской области будет нарушена", – сказал Гайдай.
Он подчеркнул, что "успех на этом участке фронта на стороне ВСУ". При этом оккупанты заняли все лесополосы и "все вокруг себя заминировали". Большинство минований происходило дистанционно, поэтому у противника нет даже карты минирований.
Глава ОВА также отметил, что украинские военные сорвали планы захватчиков о контрнаступлении.
"Тяжелая ситуация в Белогоровке. После многочасовых артиллерийских обстрелов по 10–20 оккупантов регулярно пытаются идти там в наступление, но ВСУ отбивают все эти намерения россиян", – резюмировал Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
28 октября Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.
21 декабря глава ОВА отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".