Под Кременной идут боевые действия, город еще не освободили – Гайдай

"Понемногу идет продвижение вперед, но то, что сейчас много информации в СМИ, что якобы наши военные освободили Кременную или зашли туда, не отвечают действительности. Но уже недалеко от Кременной идут боевые действия. Военное командование, которое находилось в Кременной, перемещено в Рубежное", – сказал он.
Гайдай также рассказал, что россияне планировали организовать контрнаступление в сторону деоккупированного Лимана, но их планы не удались.
"Такие планы у них были, но, благодаря украинскому командованию, понимавшему их планы и видевшему всю карту военных событий, Силы обороны Украины помешали оккупационным войскам воплотить их планы в жизнь. Резервы они все равно подтягивают, но контрнаступления на данное время у них не получилось", – сказал он.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".