Под Кременной идут боевые действия, город еще не освободили – Гайдай

"Понемногу идет продвижение вперед, но то, что сейчас много информации в СМИ, что якобы наши военные освободили Кременную или зашли туда, не отвечают действительности. Но уже недалеко от Кременной идут боевые действия. Военное командование, которое находилось в Кременной, перемещено в Рубежное", – сказал он.

Гайдай также рассказал, что россияне планировали организовать контрнаступление в сторону деоккупированного Лимана, но их планы не удались.

"Такие планы у них были, но, благодаря украинскому командованию, понимавшему их планы и видевшему всю карту военных событий, Силы обороны Украины помешали оккупационным войскам воплотить их планы в жизнь. Резервы они все равно подтягивают, но контрнаступления на данное время у них не получилось", – сказал он.