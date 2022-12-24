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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию" – Гайдай

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По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов
Фото (архив): Говорит Сватово / Facebook

Вооруженные силы Украины продвинулись в ходе деоккупации в сторону Сватово Луганской области. Об этом 24 декабря в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", а также в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате продвижения украинских защитников "крысы побежали": из Сватово на юго-восток была эвакуирована администрация так называемой "ЛНР".

"Не хочу ванговать, но могу сказать, что из Сватово "администрация ЛНРии" поехала на Луганск", – отметил в эфире глава ОВА.

Гайдай написал, что российские военные вывозят в сторону Луганска и все награбленное.

При этом РФ продолжает обстреливать деоккупированные населенные пункты на линии столкновения. Их круглосуточно атакуют, в том числе ракетами С-300 и дронами иранского производства Shahed, добавил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километраПо состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

Теги: Луганская область, беспилотники, Сергей Гайдай, война России против Украины, С-300, ЛНР
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