ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию" – Гайдай

По его словам, в результате продвижения украинских защитников "крысы побежали": из Сватово на юго-восток была эвакуирована администрация так называемой "ЛНР".
"Не хочу ванговать, но могу сказать, что из Сватово "администрация ЛНРии" поехала на Луганск", – отметил в эфире глава ОВА.
Гайдай написал, что российские военные вывозят в сторону Луганска и все награбленное.
При этом РФ продолжает обстреливать деоккупированные населенные пункты на линии столкновения. Их круглосуточно атакуют, в том числе ракетами С-300 и дронами иранского производства Shahed, добавил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.
21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.