ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию" – Гайдай

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов Фото (архив): Говорит Сватово / Facebook

По его словам, в результате продвижения украинских защитников "крысы побежали": из Сватово на юго-восток была эвакуирована администрация так называемой "ЛНР".

"Не хочу ванговать, но могу сказать, что из Сватово "администрация ЛНРии" поехала на Луганск", – отметил в эфире глава ОВА.

Гайдай написал, что российские военные вывозят в сторону Луганска и все награбленное.

При этом РФ продолжает обстреливать деоккупированные населенные пункты на линии столкновения. Их круглосуточно атакуют, в том числе ракетами С-300 и дронами иранского производства Shahed, добавил он.