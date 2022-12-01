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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты строят линию обороны в районе Сватово и планируют новую мобилизацию на оккупированных территориях – ОВА

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По данным Луганской ОВА, оккупанты продолжают насильственную мобилизацию на захваченных территориях
По данным Луганской ОВА, оккупанты продолжают насильственную мобилизацию на захваченных территориях
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Российские оккупанты проводят инженерное обустройство линии обороны в районе Сватово, чтобы остановить продвижение украинской армии на сватовском и лиманском направлениях. Об этом сообщила Луганская ОВА 1 декабря.

"Также они продолжают перемещение туда личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых и понесших потери подразделений", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в Хрустальном оккупационные власти объявили о завершении так называемой мобилизации. Однако патрулирование города не прекращается, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка мужчин.

Кроме того, на территории оккупированной террористами "ЛНР" собираются ввести суточные планы на "мобилизацию", чтобы "процесс происходил не столь заметно для общества".

"Так, в Луганске планируют принудительно (или частично) мобилизовать по 50 человек, в Алчевске с Перевальском – 30, в том же Хрустальном – 20. Где они будут размещаться? Например, в Беловодске, где в некоторых заброшенных домах уже расселились военные России. Оккупационный поселковый голова продолжает собирать информацию и составляет дополнительные списки пустого жилья", – сообщили в ОВА.

По данным ОВА, в Попасной мобилизованных размещать не будут, так как населенный пункт полностью разрушен и восстанавливать его россияне не собираются. Оккупанты рассматривают возможность отстроить только ту часть, которая необходима для работы железнодорожного узла и водоканала.

Населенные пункты Попаснянского района уже переданы в управление оккупационных администраций Первомайска, Лисичанска и Голубовки.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской ОВА сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.

Теги: Луганская область, мобилизация, Алчевск, Беловодск, Попасная, Перевальск, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты
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