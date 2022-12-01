Оккупанты строят линию обороны в районе Сватово и планируют новую мобилизацию на оккупированных территориях – ОВА

"Также они продолжают перемещение туда личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых и понесших потери подразделений", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в Хрустальном оккупационные власти объявили о завершении так называемой мобилизации. Однако патрулирование города не прекращается, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка мужчин.

Кроме того, на территории оккупированной террористами "ЛНР" собираются ввести суточные планы на "мобилизацию", чтобы "процесс происходил не столь заметно для общества".

"Так, в Луганске планируют принудительно (или частично) мобилизовать по 50 человек, в Алчевске с Перевальском – 30, в том же Хрустальном – 20. Где они будут размещаться? Например, в Беловодске, где в некоторых заброшенных домах уже расселились военные России. Оккупационный поселковый голова продолжает собирать информацию и составляет дополнительные списки пустого жилья", – сообщили в ОВА.

По данным ОВА, в Попасной мобилизованных размещать не будут, так как населенный пункт полностью разрушен и восстанавливать его россияне не собираются. Оккупанты рассматривают возможность отстроить только ту часть, которая необходима для работы железнодорожного узла и водоканала.

Населенные пункты Попаснянского района уже переданы в управление оккупационных администраций Первомайска, Лисичанска и Голубовки.