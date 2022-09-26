Оккупанты вывезли всех жителей Попасной и блокировали район – РВА

Из 30 тыс. жителей общины в последнее время там оставалось 300 человек Фото: Попасная.City / Facebook

По его словам, большинство населения общины эвакуировалось раньше.

До последнего времени там оставалось несколько сотен человек, в том числе женщины с детьми и маломобильные люди. Теперь оккупанты вынудили их покинуть дома.

"Сейчас военные РФ вывезли всех гражданских жителей со всей Попаснянской общины, всех населенных пунктов. Хотя их там не так много было – из 30 тыс. жителей общины в последнее время там оставалось 300 человек. Но за последние два дня всех вывезли и город закрыли", – сказал Ханатов.

Говоря о возможны причинах "зачистки" Попасной, он предположил, что это связано с проведением "референдума" об аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

"Люди говорят: мы сейчас здесь, а они за нас там что-то решают", – передал Ханатов слова эвакуировавшихся земляков.