Оккупанты вывезли всех жителей Попасной и блокировали район – РВА

По его словам, большинство населения общины эвакуировалось раньше.
До последнего времени там оставалось несколько сотен человек, в том числе женщины с детьми и маломобильные люди. Теперь оккупанты вынудили их покинуть дома.
"Сейчас военные РФ вывезли всех гражданских жителей со всей Попаснянской общины, всех населенных пунктов. Хотя их там не так много было – из 30 тыс. жителей общины в последнее время там оставалось 300 человек. Но за последние два дня всех вывезли и город закрыли", – сказал Ханатов.
Говоря о возможны причинах "зачистки" Попасной, он предположил, что это связано с проведением "референдума" об аннексии Россией оккупированных территорий Украины.
"Люди говорят: мы сейчас здесь, а они за нас там что-то решают", – передал Ханатов слова эвакуировавшихся земляков.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в интервью, опубликованном 16 августа, что на временно оккупированной территории Луганской области осталось около 350 тыс. жителей.