Украинская армия готовится к активным наступательным действиям на востоке – Гайдай

До Нового года следует ожидать хороших новостей на луганском направлении, сказал Гайдай Фото: EPA

"Сегодня самое тяжелое направление по линии фронта – Бахмут [Донецкой области]. Россияне поставили себе за цель иметь хоть какую-то победу. Не имеет значения какой ценой. Что касается нашего направления от Сватово до Кременной, к сожалению, у них было много времени, чтобы подготовиться. То, что там все заминировано, то, что прошло некоторое время... очень усложняет продвижение", – рассказал Гайдай.

Он отметил, что россияне минируют Луганскую область дистанционно – с помощью ракет и специальной техники.

По его словам, ВСУ очень тяжело дается каждый метр территории, но они продвигаются вперед. Глава ОВА прогнозирует, что боевые действия в скором времени активизируются, поскольку погода уже позволяет двигаться тяжелой военной технике.

"Сейчас Вооруженные силы Украины могут действовать активнее. Наши войска смогут намного быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Не стоит уточнять направления, где именно следует ожидать активных действий украинской армии, однако до Нового года следует ожидать хороших новостей", – заявил Гайдай.