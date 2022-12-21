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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия готовится к активным наступательным действиям на востоке – Гайдай

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До Нового года следует ожидать хороших новостей на луганском направлении, сказал Гайдай
До Нового года следует ожидать хороших новостей на луганском направлении, сказал Гайдай
Фото: EPA

В связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении. Об этом 21 декабря в эфире телеканала "Еспресо" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Видео интервью опубликовала пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

"Сегодня самое тяжелое направление по линии фронта – Бахмут [Донецкой области]. Россияне поставили себе за цель иметь хоть какую-то победу. Не имеет значения какой ценой. Что касается нашего направления от Сватово до Кременной, к сожалению, у них было много времени, чтобы подготовиться. То, что там все заминировано, то, что прошло некоторое время... очень усложняет продвижение", – рассказал Гайдай.

Он отметил, что россияне минируют Луганскую область дистанционно – с помощью ракет и специальной техники. 

По его словам, ВСУ очень тяжело дается каждый метр территории, но они продвигаются вперед. Глава ОВА прогнозирует, что боевые действия в скором времени активизируются, поскольку погода уже позволяет двигаться тяжелой военной технике.

"Сейчас Вооруженные силы Украины могут действовать активнее. Наши войска смогут намного быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Не стоит уточнять направления, где именно следует ожидать активных действий украинской армии, однако до Нового года следует ожидать хороших новостей", – заявил Гайдай. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километраПо состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, помощь, Сергей Гайдай, ВСУ, наступление, Бахмут
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