В Должанске россияне мобилизовали большинство работников шахт

"В Должанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 – всех их принудительно мобилизовали", – говорится в сообщении.
Также в ОВА сообщили, что в соседнем Хрустальном все медзаведения переполнены оккупантами, их везут даже в детские больницы.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.