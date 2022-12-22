В Должанске россияне мобилизовали большинство работников шахт

В Должанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 Фото: depositphotos.com

"В Должанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 – всех их принудительно мобилизовали", – говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили, что в соседнем Хрустальном все медзаведения переполнены оккупантами, их везут даже в детские больницы.