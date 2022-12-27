РФ тратит все доступные ей ресурсы, чтобы выжать хоть какое-то продвижение в районе Бахмута, Кременной – Зеленский

Зеленский сказал, что украинские защитники "стоят на позициях крепко и находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а и выбивать оккупантов" Фото: ЕРА

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", – сказал Зеленский, говоря о ситуации на фронте.

Он поблагодарил украинских защитников, которые "стоят на позициях, стоят крепко и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их".

Зеленский также отметил несколько бригад: 10-ю отдельную горно-штурмовую – за взятие в плен российских оккупантов в Донецкой области, а 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады – за уничтожение сил РФ на лиманском направлении.

Он подчеркнул, что пополнение обменного фонда позволит освободить из плена больше украинцев.

"Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", – добавил Зеленский, комментируя уничтожение живой силы врага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)