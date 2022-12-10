В Луганской области оккупанты пытаются бороться с дезертирством смс-сообщениями – Генштаб ВСУ

"С целью противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области проводится рассылка смс-сообщений абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением относительно уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 10 декабря, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 93 760 человек личного состава.