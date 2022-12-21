"У нас много очень "500-х". Оккупант рассказал о высоком уровне дезертирства – перехват ГУР

"Где наша новая техника так называемая, которую все рекламируют и говорят, я в душе не ...бу. Все на херсонское направление стягиваются, все танки туда", – говорит он.
Собеседница оккупанта спрашивает, правда ли, что мобилизованные побыли три месяца на обучении и вернулись домой.
"У нас очень много "500-х". Это которые автомат бросили и сказали: "Пошли все на х...й, я не буду дальше служить", – ответил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Потери российской армии, по данным на 21 декабря, с начала полномасштабного вторжения в Украину составили 99 740 человек личного состава.