Силы спецопераций опубликовали видео о своей работе, на котором есть кадры высадки на Змеиный

На видео рассказывается, в каких операциях участвуют боевые пловцы 73 морского центра имени кошевого атамана Антона Головатого, и показываются кадры уникальных боевых операций.

"На их счету – высадки на оккупированных россиянами территориях, эвакуация собратьев, разминирование морской акватории и, конечно, уничтожение российских оккупантов. Во время войны наши морские котики выполняют немало боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела. Но не для них", – говорится в сообщении.

В частности, военные эвакуировали мирное население с оккупированных территорий на лодках, среди них были и совсем маленькие дети.

Пловцы рассказывают, что обычно накануне проведения десантной операции группа водолазов изучает маршруты подхода и место высадки на берегу. В день операции группа может выйти на берег, закрепиться и ждать основную группу штурмовиков, рассказали военные. Водолазы помогают изучить место высадки, убедиться, что оно не заминировано и есть безопасный путь.

В видео показаны в том числе кадры высадки десанта на остров Змеиный в Черном море.