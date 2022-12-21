Силы спецопераций опубликовали видео о своей работе, на котором есть кадры высадки на Змеиный

На видео рассказывается, в каких операциях участвуют боевые пловцы 73 морского центра имени кошевого атамана Антона Головатого, и показываются кадры уникальных боевых операций.
"На их счету – высадки на оккупированных россиянами территориях, эвакуация собратьев, разминирование морской акватории и, конечно, уничтожение российских оккупантов. Во время войны наши морские котики выполняют немало боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела. Но не для них", – говорится в сообщении.
В частности, военные эвакуировали мирное население с оккупированных территорий на лодках, среди них были и совсем маленькие дети.
Пловцы рассказывают, что обычно накануне проведения десантной операции группа водолазов изучает маршруты подхода и место высадки на берегу. В день операции группа может выйти на берег, закрепиться и ждать основную группу штурмовиков, рассказали военные. Водолазы помогают изучить место высадки, убедиться, что оно не заминировано и есть безопасный путь.
В видео показаны в том числе кадры высадки десанта на остров Змеиный в Черном море.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.
Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.