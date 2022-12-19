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Разрушенные здания и уничтоженная техника. СМИ показали, как сейчас выглядит Змеиный. Фоторепортаж

Сегодня 15.58
Журналист Донбасс.Реалии побывал на деоккупированном острове Змеиный. Сейчас здания на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО Панцирь С1 (по меньшей мере три), комплекс ПВО "Тор", топливозаправщики. Также на острове остались и боеприпасы.
Теги: Россия, СМИ, ПВО, боеприпасы, журналисты, остров, остров Змеиный
 

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