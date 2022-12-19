Разрушенные здания и уничтоженная техника. СМИ показали, как сейчас выглядит Змеиный. Фоторепортаж
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Фото: Донбасс.Реалии / Telegram
Журналист Донбасс.Реалии
побывал на деоккупированном острове Змеиный. Сейчас здания на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО Панцирь С1 (по меньшей мере три), комплекс ПВО "Тор", топливозаправщики. Также на острове остались и боеприпасы.