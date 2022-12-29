В Николаевской области сбили пять российских ракет – ОВА

Сначала он проинформировал о трех сбитых ракетах, а позже – еще о двух.
По словам Кима, все сбиты над морем.
РФ обстреливает Украину ракетами с первых дней полномасштабного вторжения, начавшегося 24 декабря. Осенью она нанесла по стране девять массированных ракетных атак (последняя произошла 16 декабря, но потом были масштабные атаки с использованием ударных дронов).
Ночью РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру Харькова, было выпущено 13 беспилотников, украинские защитники сбили 11 из них. Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о двух сбитых ракетах в Сумской области.