В Николаевской области сбили пять российских ракет – ОВА

О работе ПВО утром сообщили в ряде областей Украины Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Сначала он проинформировал о трех сбитых ракетах, а позже – еще о двух.

По словам Кима, все сбиты над морем.