В России разработчик ракеты "Ангара" умер через четыре дня после изготовителя "Калибров"

О причинах смерти Нестерова не сообщается.
Нестеров долгое время занимался разработками ракет и связанных с космосом систем, среди них – многоразовая космическая система "Энергия-Буран", ракеты "Зенит", "Буран", "Союз-2", "Протон-М" и другие.
Он возглавлял центр им. Хруничева с 2005-го по 2012 год, уйдя в отставку после запуска ракеты-носителя "Протон-М", во время которого она потерпела катастрофу прямо на старте.
При этом Нестеров остался до 2014 года генеральным конструктором центра и курировал проект производства "Ангары" (он занимался им с 1992 годя). При нем изготовили и запустили две первые ракеты.
После успешных испытаний Нестеров уволился из центра, объяснив это тем, что посчитал свою задачу выполненной. После ухода из центра Нестерова обвинили в растрате 5,3 млрд руб. (почти 2,7 млрд грн), но слушания этого дела в суде по существу так и не начались.
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