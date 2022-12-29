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В России разработчик ракеты "Ангара" умер через четыре дня после изготовителя "Калибров"

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Нестеров разрабатывал стратегически важную для России ракету "Ангара"
Нестеров разрабатывал стратегически важную для России ракету "Ангара"
Фото: khrunichev.ru

Бывший гендиректор государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Владимир Нестеров, который руководил проектом создания российской ракеты-носителя "Ангара", умер в возрасте 73 лет. Информацию российскому пропагандистскому агентству ТАСС подтвердили 28 декабря в пресс-службе центра.

О причинах смерти Нестерова не сообщается.

Нестеров долгое время занимался разработками ракет и связанных с космосом систем, среди них – многоразовая космическая система "Энергия-Буран", ракеты "Зенит", "Буран", "Союз-2", "Протон-М" и другие.

Он возглавлял центр им. Хруничева с 2005-го по 2012 год, уйдя в отставку после запуска ракеты-носителя "Протон-М", во время которого она потерпела катастрофу прямо на старте.

При этом Нестеров остался до 2014 года генеральным конструктором центра и курировал проект производства "Ангары" (он занимался им с 1992 годя). При нем изготовили и запустили две первые ракеты.

После успешных испытаний Нестеров уволился из центра, объяснив это тем, что посчитал свою задачу выполненной. После ухода из центра Нестерова обвинили в растрате 5,3 млрд руб. (почти 2,7 млрд грн), но слушания этого дела в суде по существу так и не начались.

24 декабря российская компания "Адмиралтейские верфи", построившая для ЧФ РФ серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", объявила о "трагической" смерти своего гендиректора Александра Бузакова.

Контекст:

С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов и топ-чиновников при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.

В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов, в последние годы работавший специальным представителем "Уралвагонзавода", одного из крупнейших в РФ производителей бронетехники, по военно-техническому сотрудничеству, скоропостижно скончался в Москве в возрасте 69 лет.

25 декабря стало известно о том, что в Индии нашли мертвым одного из самых богатых депутатов РФ Павла Антова. По предварительной версии, он выпал из окна гостиницы, полиция не исключает самоубийство.

Теги: Россия, космос, смерть, Москва, Роскосмос, ракеты, ракета
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