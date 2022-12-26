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В Москве скоропостижно умер работавший в российской "оборонке" экс-главком сухопутными войсками РФ

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Маслов в последние годы занимал руководящую должность на российском "Уралвагонзаводе"
Маслов в последние годы занимал руководящую должность на российском "Уралвагонзаводе"
Фото: Jason L. Austin / commons.wikimedia.org

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов скоропостижно скончался в Москве в возрасте 69 лет. написал 25 декабря российский "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы концерна "Уралвагонзавод".

Сообщается, что Маслов умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко. Причина смерти не уточняется.

Маслов возглавлял сухопутные войска РФ в 2004–2008 годах, затем был главным военным представителем России при НАТО. В октябре 2011 года уволен в запас с военной службы.

В последние годы экс-главком работал специальным представителем "Уралвагонзавода", одного из крупнейших в РФ производителей бронетехники, по военно-техническому сотрудничеству.

Контекст:

С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.

В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

24 декабря российская компания "Адмиралтейские верфи", построившая для ЧФ РФ серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", объявила о "трагической" смерти своего гендиректора Александра Бузакова.

25 декабря стало известно о том, что в Индии нашли мертвым одного из самых богатых депутатов РФ Павла Антова. По предварительной версии, он выпал из окна гостиницы, полиция не исключает самоубийство.

Теги: Россия, смерть, Москва, танки, больница, армия РФ, бронетехника, лечение, госпиталь, Уралвагонзавод
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