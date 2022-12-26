В Москве скоропостижно умер работавший в российской "оборонке" экс-главком сухопутными войсками РФ

Маслов в последние годы занимал руководящую должность на российском "Уралвагонзаводе" Фото: Jason L. Austin / commons.wikimedia.org

Сообщается, что Маслов умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко. Причина смерти не уточняется.

Маслов возглавлял сухопутные войска РФ в 2004–2008 годах, затем был главным военным представителем России при НАТО. В октябре 2011 года уволен в запас с военной службы.

В последние годы экс-главком работал специальным представителем "Уралвагонзавода", одного из крупнейших в РФ производителей бронетехники, по военно-техническому сотрудничеству.