В Индии нашли мертвым одного из самых богатых депутатов России. Двумя днями ранее там же умер его друг

Полиция заявила, что депутат погиб, упав с третьего этажа отеля Odisha в районе Раягада. По словам старшего офицера полиции, Антов "находился в депрессии из-за смерти друга", который скончался в той же гостинице в четверг, 22 декабря.

Сообщается, что попутчик Антова был найден лежащим без сознания в своем номере на первом этаже отеля, рядом с ним было несколько пустых бутылок из-под алкоголя. Когда его доставили в больницу, врачи констатировали смерть.

NDTV приводит фамилии погибших русских, как Антов и Биденов. Владимирское издание "Зебра ТВ" уточняет, что речь идет про друга Антова, 61-летнего предпринимателя из Йошкар-Олы (РФ) Владимира Быданова.

РосСМИ предполагают, что Антов мог отмечать в Индии свой 65-летний юбилей – его день рождения был 22 декабря. Именно в этот день Быданова нашли мертвым.

Погибшие входили в группу из четырех человек из России, которые вместе со своим гидом Джитендрой Сингхом зарегистрировались в отеле в городе Раягада в среду, 21 декабря. Двоих оставшихся в живых туристов попросили пока остаться в Индии и координировать свои действия со следствием.

О смерти Антова старший офицер полиции заявил, что "это, похоже, было самоубийство".

Индийская полиция пока "не видит криминальной составляющей" в гибели Антова и Быданова, сообщил 26 декабря российскому пропагандистскому агентству ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте (Индия) Алексей Идамкин. По предварительным данным, причиной смерти Быданова стал сердечный приступ, а Антов "выпал из окна".

Антов – один из богатейших депутатов РФ, основатель компании-производителя мяса и колбасной продукции "Владимирский стандарт". В 2018 году он возглавлял рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в РФ по версии российского Forbes, который оценил его заработок в 10 млрд руб. (5,4 млрд грн по современному курсу), писало российское пропагандистское агентство "РИА Новости".