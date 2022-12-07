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В Афганистане талибы впервые после прихода к власти устроили публичную казнь. Приговор исполнил отец жертвы

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Талибы снова взяли власть в Афганистане в 2021 году
Талибы снова взяли власть в Афганистане в 2021 году
Фото: EPA (архив)

7 декабря в Афганистане талибы провели первую после прихода к власти в стране публичную казнь. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Агентство отмечает, что казнили мужчину по имени Таймир, которого признали виновным в произошедшем пять лет назад убийстве человека, у которого он также украл мотоцикл и мобильный телефон.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид рассказал, что казнь произошла в провинции Фарах "перед сотнями зрителей и многими высокопоставленными чиновниками". В исполнение приговор привел отец жертвы – он трижды выстрелил в обвиняемого из автомата.

Муджахид утверждает, что решение о казни было утверждено тремя высшими судами страны и верховным лидером талибов.

Таймир якобы признался в убийстве.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. В частности, женщины должны были носить паранджу, а тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Афганистан, смерть, убийство, казнь, приговор, Талибан, талибы, жертвы, мотоцикл, мужчины, отец
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