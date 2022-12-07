В Афганистане талибы впервые после прихода к власти устроили публичную казнь. Приговор исполнил отец жертвы

Агентство отмечает, что казнили мужчину по имени Таймир, которого признали виновным в произошедшем пять лет назад убийстве человека, у которого он также украл мотоцикл и мобильный телефон.
Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид рассказал, что казнь произошла в провинции Фарах "перед сотнями зрителей и многими высокопоставленными чиновниками". В исполнение приговор привел отец жертвы – он трижды выстрелил в обвиняемого из автомата.
Муджахид утверждает, что решение о казни было утверждено тремя высшими судами страны и верховным лидером талибов.
Таймир якобы признался в убийстве.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. В частности, женщины должны были носить паранджу, а тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки.
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.