В Афганистане талибы впервые после прихода к власти устроили публичную казнь. Приговор исполнил отец жертвы

Талибы снова взяли власть в Афганистане в 2021 году Фото: EPA (архив)

Агентство отмечает, что казнили мужчину по имени Таймир, которого признали виновным в произошедшем пять лет назад убийстве человека, у которого он также украл мотоцикл и мобильный телефон.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид рассказал, что казнь произошла в провинции Фарах "перед сотнями зрителей и многими высокопоставленными чиновниками". В исполнение приговор привел отец жертвы – он трижды выстрелил в обвиняемого из автомата.

Муджахид утверждает, что решение о казни было утверждено тремя высшими судами страны и верховным лидером талибов.

Таймир якобы признался в убийстве.