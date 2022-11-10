"Талибан" запретил женщинам посещать парки развлечений в Афганистане

Представитель министерства подтвердил журналистам, что женщинам будет ограничен доступ в парки.
Неясно, насколько широко применялись ограничения или как они повлияли на предыдущее правило ведомства, согласно которому парки, в том числе открытые пространства, должны быть разделены по полу, а определенные дни будут отведены для женщин.
Очевидцы, с которыми общались журналисты, рассказали, что в кабульский парк развлечений, где есть такие аттракционы, как бамперные машинки и колесо обозрения, не пустили нескольких женщин.
Жительница Кабула Масума, которая попросила, чтобы из соображений безопасности было опубликовано только ее имя, планировала взять внука в парк, но ей отказали.
Кроме того, два оператора парков, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что представители "Талибана" приказали им не пускать женщин в свои парки.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.
29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.