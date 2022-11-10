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"Талибан" запретил женщинам посещать парки развлечений в Афганистане

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После прихода к власти в Афганистане "Талибана" в стране начались проблемы с правами женщин
После прихода к власти в Афганистане "Талибана" в стране начались проблемы с правами женщин
Фото: EPA

Афганским женщинам запретили входить в парки развлечений в Кабуле после того, как министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока талибов заявило, что будут введены ограничения на доступ женщин в общественные парки. Об Этом сообщило 9 ноября Reuters.

Представитель министерства подтвердил журналистам, что женщинам будет ограничен доступ в парки.

Неясно, насколько широко применялись ограничения или как они повлияли на предыдущее правило ведомства, согласно которому парки, в том числе открытые пространства, должны быть разделены по полу, а определенные дни будут отведены для женщин.

Очевидцы, с которыми общались журналисты, рассказали, что в кабульский парк развлечений, где есть такие аттракционы, как бамперные машинки и колесо обозрения, не пустили нескольких женщин.

Жительница Кабула Масума, которая попросила, чтобы из соображений безопасности было опубликовано только ее имя, планировала взять внука в парк, но ей отказали.

Кроме того, два оператора парков, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что представители "Талибана" приказали им не пускать женщин в свои парки.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Афганистан, дискриминация, Талибан, талибы, женщины
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