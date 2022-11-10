"Талибан" запретил женщинам посещать парки развлечений в Афганистане

После прихода к власти в Афганистане "Талибана" в стране начались проблемы с правами женщин Фото: EPA

Представитель министерства подтвердил журналистам, что женщинам будет ограничен доступ в парки.

Неясно, насколько широко применялись ограничения или как они повлияли на предыдущее правило ведомства, согласно которому парки, в том числе открытые пространства, должны быть разделены по полу, а определенные дни будут отведены для женщин.

Очевидцы, с которыми общались журналисты, рассказали, что в кабульский парк развлечений, где есть такие аттракционы, как бамперные машинки и колесо обозрения, не пустили нескольких женщин.

Жительница Кабула Масума, которая попросила, чтобы из соображений безопасности было опубликовано только ее имя, планировала взять внука в парк, но ей отказали.

Кроме того, два оператора парков, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что представители "Талибана" приказали им не пускать женщин в свои парки.