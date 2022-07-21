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В Афганистане за 10 месяцев правления "Талибана" было убито 700 гражданских лиц – ООН

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Власть в Афганистане талибы захватили в сентябре 2021 года
Власть в Афганистане талибы захватили в сентябре 2021 года
Фото: ЕРА

С начала правления в Афганистане представителей движения "Талибан" в стране погибли 700 мирных жителей. Об этом со ссылкой на данные миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) проинформировал 20 июля сайт ООН.

"Несмотря на значительное снижение уровня вооруженного насилия, в период с середины августа 2021 года по середину июня 2022 года МООНСА зарегистрировала 2106 жертв среди гражданского населения (700 убитых, 1406 раненых). Большинство этих жертв – результат целенаправленных нападений вооруженной группировки "ИГИЛ-Хорасан" на общины этнических и религиозных меньшинств", – говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану Маркус Потцель отметил, что мониторинг ситуации в этой стране показывает, что "народ Афганистана, в особенности женщины и девочки, лишены возможности воспользоваться своими правами".

"За отчетный период миссия ООН зарегистрировала по меньшей мере 160 внесудебных убийств бывших правительственных чиновников и сотрудников сил безопасности представителями де-факто властей. Авторы отчета [МООНСА] обеспокоены безнаказанностью, с которой представители де-факто властей, по-видимому, совершают нарушения прав человека", – объяснили в ООН.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В 2021 году из Афганистана были выведены американские войска, и к началу сентября талибы полностью захватили власть в стране.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, Афганистан, убийство, Талибан, талибы, жертвы, отчет, насилие, нарушение
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