"Талибан" заявил, что не нашел тело ликвидированного американцами в Кабуле главаря "Аль-Каиды" в Афганистане

По словам Муджахида, тело не нашли и талибы "продолжают расследование".

Об убийстве аль-Завахири вечером 1 августа объявил президент США Джо Байден.

По данным официальных лиц США, аль-Завахири скрывался в защищенном доме в районе Ширпур в Кабуле. Удар по нему был нанесен с беспилотника двумя ракетами Hellfire вечером 30 июля по американскому времени. Аль-Завахири был убит, когда на рассвете (по местному времени) вышел на балкон.

2 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что этот удар продемонстрировал, насколько серьезны возможности Соединенных Штатов.