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"Талибан" заявил, что не нашел тело ликвидированного американцами в Кабуле главаря "Аль-Каиды" в Афганистане

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О ликвидации аль-Завахири стало известно 1 августа
О ликвидации аль-Завахири стало известно 1 августа
Скриншот: WION / YouTube

Тело главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири, о ликвидации которого в Кабуле США объявили 1 августа, еще не найдено. Об этом 25 августа заявил представитель удерживающего власть в Афганистане движения "Талибан" Забиулла Муджахид, сообщает Reuters.

По словам Муджахида, тело не нашли и талибы "продолжают расследование".

Об убийстве аль-Завахири вечером 1 августа объявил президент США Джо Байден.

По данным официальных лиц США, аль-Завахири скрывался в защищенном доме в районе Ширпур в Кабуле. Удар по нему был нанесен с беспилотника двумя ракетами Hellfire вечером 30 июля по американскому времени. Аль-Завахири был убит, когда на рассвете (по местному времени) вышел на балкон.

2 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что этот удар продемонстрировал, насколько серьезны возможности Соединенных Штатов.

Контекст:

Террористическая группировка "Аль-Каида" была основана в 1988 году Усамой бен Ладеном. Аль-Завахири был его ближайшим соратником. Он руководил группировкой в течение 11 лет после убийства бен Ладена в 2011 году.

Американские власти считают, что аль-Завахири причастен к ряду крупных терактов, в частности, к взрывам в посольствах США в Африке (в Кении и Танзании) в 1998 году, во время которых погибли 224 человека, к взрыву на борту миноносца USS Cole в 2000 году, жертвами которого стали 17 американских моряков, а также к терактам в США 11 сентября 2001 года, когда погибли 2977 человек. Госдеп США предлагал $25 млн за информацию, которая приведет к его задержанию.

По данным Федерального бюро расследований США, аль-Завахири родился в 1951 году в Египте. По профессии он врач. Аль-Завахири был основателем исламистской группировки "Египетский исламский джихад", которая ставила своей целью свержение светского режима в Египте и создание на его территории исламского государства. Примерно в 1998 году "Египетский исламский джихад" объединился с "Аль-Каидой".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Аль-Каида, Афганистан, убийство, террористы, беспилотники, Талибан, талибы, расследование, Кабул
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