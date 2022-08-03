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СМИ показали дом, в котором с помощью дрона был убит главарь "Аль-Каиды". Фото

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США атаковали аль-Завахири, когда он рано утром вышел на балкон дома в Кабуле
США атаковали аль-Завахири, когда он рано утром вышел на балкон дома в Кабуле
Скриншот: AlArabiya العربية / YouTube

2 августа британский общественный вещатель BBC и арабский телеканал Al Arabiya опубликовали изображения дома, в котором, как предполагают журналисты, был убит главарь террористической группировки "Аль-Каида" Айман аль-Завахири.

По данным официальных лиц США, аль-Завахири скрывался в защищенном доме в районе Ширпур в столице Афганистана Кабуле. Удар по нему был нанесен с беспилотника двумя ракетами Hellfire вечером 30 июля по американскому времени. В Кабуле в это время было 6.18 31 июля, сообщил телеканал CNNАль-Завахири был убит, когда на рассвете вышел на балкон.

Первые сообщения о взрыве в Ширпуре начали распространяться в соцсетях 31 июля. Журналистка Киран Батт опубликовала не очень качественное фото дома, в котором, по предварительной информации, произошел взрыв, и отметила, что, по данным МВД Афганистана, он был пуст, вследствие атаки якобы никто не пострадал.

2 августа в СМИ появилось больше изображений этого дома.

Журналистка BBC Лиз Дюсет, которая сейчас находится в Кабуле, опубликовала в СМИ несколько фотографий виллы. Она отметила, что после взрыва ее накрыли зеленым брезентом. На снимках видно, что дом, в котором предположительно жил главарь "Аль-Каиды", был обнесен колючей проволокой, вероятно, от удара в нем вылетели окна.

В заметке для сайта BBC Дюсет написала, что в районе Ширпур сейчас много талибов, они не пускают журналистов к дому, где произошел взрыв. Это также подтвердили журналисты телеканалов TOLOnewsAl Jazeera и CNN.

"Если вы меня не послушаете, я буду говорить с вами с помощью пистолета", – сказал группе журналистов один из талибов, который охраняет район.

По словам журналистов, передвижение гражданских лиц на велосипедах, мотоциклах и автомобилях в этом районе также ограничено. 

Талибы охраняют район, где был убит аль-Завахири, 2 августа. Фото: EPA
Талибы охраняют район, где был убит аль-Завахири, 2 августа. Фото: EPA

Ширпур – престижный район в центре Кабула, где находятся дома министров и других высокопоставленных чиновников, полевых командиров и наркобаронов, отметил CNN. По неподтвержденной информации, аль-Завахири жил на вилле и.о. министра внутренних дел в талибском правительстве Сираджуддина Хаккани.

CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что с аль-Завахири проживали его жена, дочь и ее дети. Главарь "Аль-Каиды" не покидал виллу, но иногда появлялся на балконе дома. Во время взрыва никто, кроме аль-Завахири, не пострадал.

Высокопоставленный представитель "Талибана" сообщил агентству Reuters на условиях анонимности, что аль-Завахири ранее находился в афганской провинции Гильменд и переехал в Кабул после того, как талибы в 2021 году захватили власть в стране.

Официально талибы до сих пор не подтвердили гибель главаря "Аль-Каиды".

Контекст:

Террористическая группировка "Аль-Каида" была основана в 1988 году Усамой бен Ладеном. Аль-Завахири был его ближайшим соратником. Он руководил группировкой в течение 11 лет после убийства бен Ладена в 2011 году.

Американские власти считают, что аль-Завахири причастен к ряду крупных терактов, в частности, к взрывам в посольствах США в Африке (в Кении и Танзании) в 1998 году, во время которых погибло 224 человека, к взрыву на борту миноносца USS Cole в 2000 году, жертвами которого стали 17 американских моряков, а также к терактам в США 11 сентября 2001 года, когда погибло 2977 человек. Госдеп США предлагал $25 млн за информацию, которая приведет к его задержанию.

По данным Федерального бюро расследований США, аль-Завахири родился в 1951 году в Египте. По профессии он врач. Аль-Завахири был основателем исламистской группировки "Египетский исламский джихад", которая ставила своей целью свержение светского режима в Египте и создание на его территории исламского государства. Примерно в 1998 году "Египетский исламский джихад" объединился с "Аль-Каидой".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, терроризм, Аль-Каида, Афганистан, Кабул, Айман аль-Завахири
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