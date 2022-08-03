СМИ показали дом, в котором с помощью дрона был убит главарь "Аль-Каиды". Фото

США атаковали аль-Завахири, когда он рано утром вышел на балкон дома в Кабуле Скриншот: AlArabiya العربية / YouTube

По данным официальных лиц США, аль-Завахири скрывался в защищенном доме в районе Ширпур в столице Афганистана Кабуле. Удар по нему был нанесен с беспилотника двумя ракетами Hellfire вечером 30 июля по американскому времени. В Кабуле в это время было 6.18 31 июля, сообщил телеканал CNN. Аль-Завахири был убит, когда на рассвете вышел на балкон.

Первые сообщения о взрыве в Ширпуре начали распространяться в соцсетях 31 июля. Журналистка Киран Батт опубликовала не очень качественное фото дома, в котором, по предварительной информации, произошел взрыв, и отметила, что, по данным МВД Афганистана, он был пуст, вследствие атаки якобы никто не пострадал.

The spokesman of the Ministry of Interior has said that a rocket hit an empty house in Shirpur area of #Kabul and no one was injured. The explosion took place sunday early morning around 06:00am. #Afghanistan https://t.co/7l8CWwYWgh pic.twitter.com/rscTjSAJMn — Kiran Butt (@qiranbutt) July 31, 2022

2 августа в СМИ появилось больше изображений этого дома.

Журналистка BBC Лиз Дюсет, которая сейчас находится в Кабуле, опубликовала в СМИ несколько фотографий виллы. Она отметила, что после взрыва ее накрыли зеленым брезентом. На снимках видно, что дом, в котором предположительно жил главарь "Аль-Каиды", был обнесен колючей проволокой, вероятно, от удара в нем вылетели окна.

#Kabul .. this is one of two locations struck Sunday morning.. this seems to be the house where #Zawahiri was killed #AlQaeda #Afghanistan pic.twitter.com/pkpcaklg0z — lyse doucet (@bbclysedoucet) August 2, 2022

House now covered with plastic screens . Workers nearby tell us they thought house was empty . #Zawahiri #AlQaeda #Kabul pic.twitter.com/2MHQEWb0eK — lyse doucet (@bbclysedoucet) August 2, 2022

В заметке для сайта BBC Дюсет написала, что в районе Ширпур сейчас много талибов, они не пускают журналистов к дому, где произошел взрыв. Это также подтвердили журналисты телеканалов TOLOnews, Al Jazeera и CNN.

"Если вы меня не послушаете, я буду говорить с вами с помощью пистолета", – сказал группе журналистов один из талибов, который охраняет район.

По словам журналистов, передвижение гражданских лиц на велосипедах, мотоциклах и автомобилях в этом районе также ограничено.

Талибы охраняют район, где был убит аль-Завахири, 2 августа. Фото: EPA

Ширпур – престижный район в центре Кабула, где находятся дома министров и других высокопоставленных чиновников, полевых командиров и наркобаронов, отметил CNN. По неподтвержденной информации, аль-Завахири жил на вилле и.о. министра внутренних дел в талибском правительстве Сираджуддина Хаккани.

CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что с аль-Завахири проживали его жена, дочь и ее дети. Главарь "Аль-Каиды" не покидал виллу, но иногда появлялся на балконе дома. Во время взрыва никто, кроме аль-Завахири, не пострадал.

Высокопоставленный представитель "Талибана" сообщил агентству Reuters на условиях анонимности, что аль-Завахири ранее находился в афганской провинции Гильменд и переехал в Кабул после того, как талибы в 2021 году захватили власть в стране.

Официально талибы до сих пор не подтвердили гибель главаря "Аль-Каиды".