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Зубы, которые США показали Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле – Климкин

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Климкин: Кремлевский режим понимает только силу
Климкин: Кремлевский режим понимает только силу
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты за последние дни "показали зубы" два раза, заявил 2 августа в Fаcebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"США показали зубы дважды за последние дни. Первый раз – когда уничтожили в Афганистане лидера "Аль-Каиды" Аль-Завахири. Второй – когда сделали визит спикеру Конгресса на Тайвань", – написал он.

Украинский дипломат считает неоправданными опасения украинцев, что "поднятие ставок американцами будет отвлекать их" от войны Украины с РФ.

"Все с точностью до наоборот. Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и максимально доступно. Для всех, и в первую очередь для Кремля", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/pfbid02xn7yts4HA82x3E5MDx4hbPuX2v3A7gQMdQcM9Wry6ri62M7zN5V22YJmDkuV3zCbl

Контекст:

1 августа президент США Джо Байден объявил об убийстве главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири. Спецоперация с использованием авиаудара, по словам главы Белого дома, была проведена 30 июля в столице Афганистана Кабуле.

2 августа в столицу Тайваня Тайбэй, несмотря на угрозы со стороны Китая, прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

24 февраля Россия открыто вторглась в Украину, бои идут на востоке и юге страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, Аль-Каида, Афганистан, убийство, Джо Байден, Кремль, террористы, Павел Климкин, Тайвань, Кабул, украинцы, дипломаты, визит, Нэнси Пелоси
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