Зубы, которые США показали Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле – Климкин

"США показали зубы дважды за последние дни. Первый раз – когда уничтожили в Афганистане лидера "Аль-Каиды" Аль-Завахири. Второй – когда сделали визит спикеру Конгресса на Тайвань", – написал он.
Украинский дипломат считает неоправданными опасения украинцев, что "поднятие ставок американцами будет отвлекать их" от войны Украины с РФ.
"Все с точностью до наоборот. Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и максимально доступно. Для всех, и в первую очередь для Кремля", – объяснил Климкин.
1 августа президент США Джо Байден объявил об убийстве главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири. Спецоперация с использованием авиаудара, по словам главы Белого дома, была проведена 30 июля в столице Афганистана Кабуле.
2 августа в столицу Тайваня Тайбэй, несмотря на угрозы со стороны Китая, прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
24 февраля Россия открыто вторглась в Украину, бои идут на востоке и юге страны.