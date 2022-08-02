Зубы, которые США показали Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле – Климкин

"США показали зубы дважды за последние дни. Первый раз – когда уничтожили в Афганистане лидера "Аль-Каиды" Аль-Завахири. Второй – когда сделали визит спикеру Конгресса на Тайвань", – написал он.

Украинский дипломат считает неоправданными опасения украинцев, что "поднятие ставок американцами будет отвлекать их" от войны Украины с РФ.

"Все с точностью до наоборот. Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и максимально доступно. Для всех, и в первую очередь для Кремля", – объяснил Климкин.