Белый дом об убийстве главаря "Аль-Каиды" в Афганистане: Байден оставляет за собой право принять подобные меры снова

Об этом 2 августа на брифинге, текстовая версия которого опубликована на сайте Белого дома, сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Означает ли это, что угроза со стороны "Аль-Каиды" миновала? Нет, конечно, это не так... Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, насколько серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке со стороны "Аль-Каиды" или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", – сказал Кирби.

По его словам, терроризм представляет угрозу не только США, но и другим странам.

Об убийстве аль-Завахири вечером 1 августа объявил Байден.

По данным официальных лиц США, аль-Завахири скрывался в защищенном доме в районе Ширпур в столице Афганистана Кабуле. Удар по нему был нанесен с беспилотника двумя ракетами Hellfire вечером 30 июля по американскому времени. В Кабуле в это время было 6.18 31 июля, сообщил телеканал CNN. Аль-Завахири был убит, когда на рассвете вышел на балкон.