Белый дом об убийстве главаря "Аль-Каиды" в Афганистане: Байден оставляет за собой право принять подобные меры снова

Об этом 2 августа на брифинге, текстовая версия которого опубликована на сайте Белого дома, сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Означает ли это, что угроза со стороны "Аль-Каиды" миновала? Нет, конечно, это не так... Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, насколько серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке со стороны "Аль-Каиды" или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", – сказал Кирби.
По его словам, терроризм представляет угрозу не только США, но и другим странам.
Об убийстве аль-Завахири вечером 1 августа объявил Байден.
По данным официальных лиц США, аль-Завахири скрывался в защищенном доме в районе Ширпур в столице Афганистана Кабуле. Удар по нему был нанесен с беспилотника двумя ракетами Hellfire вечером 30 июля по американскому времени. В Кабуле в это время было 6.18 31 июля, сообщил телеканал CNN. Аль-Завахири был убит, когда на рассвете вышел на балкон.
Террористическая группировка "Аль-Каида" была основана в 1988 году Усамой бен Ладеном. Аль-Завахири был его ближайшим соратником. Он руководил группировкой в течение 11 лет после убийства бен Ладена в 2011 году.
Американские власти считают, что аль-Завахири причастен к ряду крупных терактов, в частности, к взрывам в посольствах США в Африке (в Кении и Танзании) в 1998 году, во время которых погибло 224 человека, к взрыву на борту миноносца USS Cole в 2000 году, жертвами которого стали 17 американских моряков, а также к терактам в США 11 сентября 2001 года, когда погибло 2977 человек. Госдеп США предлагал $25 млн за информацию, которая приведет к его задержанию.
По данным Федерального бюро расследований США, аль-Завахири родился в 1951 году в Египте. По профессии он врач. Аль-Завахири был основателем исламистской группировки "Египетский исламский джихад", которая ставила своей целью свержение светского режима в Египте и создание на его территории исламского государства. Примерно в 1998 году "Египетский исламский джихад" объединился с "Аль-Каидой".